GENOVA - Ha del clamoroso la decisione ufficializzata pochi minuti fa da una nota ufficiale. A26 chiusa da Genova. A comunicarlo è stato Società Autostrade. Il provvedimento è da mettere in relazione all'inchiesta da tempo avviata dalla Procura di Genova sullo stato di salute di alcuni viadotti. Di seguito il testo del comunicato: "La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti".

"Siamo oltre l’emergenza in una situazione che non si poteva ipotizzare neppure negli incubi peggiori - il commento pochi minuti fa dell'onorevole, Federico Fornaro - Si torna alla viabilità degli anni ‘60. Si convochi un tavolo di crisi per cercare soluzioni, altrimenti è il collasso". "La situazione è drammatica - aggiunge Katia Piccardo, primo cittadino di Rossiglione - I territori sono prossimi all'isolamento. Ci resta solo il Turchino. Qualcuno un giorno dovrà delle scuse alla nostra gente. Chiederemo incontro urgente al Prefetto come Sindaci". In questo momento è in corso a Genova una riunione del Comitato Provinciale per la Viabilità con i primi aggiornamenti.

In conseguenza di tale chiusura si consigliano i seguenti itinerari alternativi:

- Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton (esclusi autobus)

Per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino.

Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso.

- Veicoli pesanti superiori a 7,5 ton e autobus

Per la A26 dalla A10 utilizzare la A7.

Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

- Itinerari di lunga percorrenza

Per i collegamenti tra la A4, A26 e A21 verso la Toscana, utilizzare la A21 fino all'allacciamento con la A1 e da questa raggiungere Firenze o riprendere l'autostrada tirrenica tramite la A15.

