Riboldi: l'isola e l'argine Consolata non possono attendere

CASALE - Con la situazione dei fiumi che lentamente torna alla normalità e dopo aver imperversato ieri sera su Instagram dialogando con gli studenti che a gran voce gli chiedevano un'improbabile chiusura delle scuole per la giornata di oggi, il sindaco di Casale Federico Riboldi passa ai ringraziamenti: «Ringrazio tutti volontari e i professionisti che in questi giorni hanno fornito l’irrinunciabile supporto all’amministrazione comunale. Ringrazio il mio capo di gabinetto Enzo Amich che non si è risparmiato come sempre neppure un minuto».

L'attenzione quindi, torna all'isolone di ghiaia sul Po con un appello all'Aipo: «La rimozione dell’isola e l’arretramento dell’argine della Consolata non possono aspettare. Per l’isola c’è finalmente una gara in corso, per quanto riguarda l’argine abbiamo bisogno che il bando esca il prima possibile. Ringrazio i tecnici Aipo che già in questi mesi si sono spesi con tenacia perché questo due opere fondamentali siano realizzate prima possibile».