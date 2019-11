Anche Milano via dal Pd, nasce il gruppo consiliare di Italia Viva

CASALE - Da qualche settimana l'ex presidente del Consiglio Comunale di Casale Fabio Lavagno 1986 ha annunciato la sua fuoriuscita dal Pd per aderire a Italia Viva, la realtà politica di Matteo Renzi. Ora lo ha seguito un altro consigliere del Pd, Roberto Milano.

Si costituisce così nel parlamentino cittadino il gruppo di “Italia Viva” che indica Lavagno come capogruppo.

«Abbiamo scelto di creare il gruppo consiliare di Italia Viva perché riteniamo che vi sia una larga fetta di popolazione che non si riconosce né nei sovranismi e in tutte quelle forze politiche che usano strumenti novecenteschi per affrontare problematiche attuali, riportando i cittadini ad esperienze del passato, né si riconoscono in forze politiche che guardano all'indietro e perdono le proprie energie nelle divisioni e nelle polemiche tra correnti – spiegano i due consiglieri comunali Milano e Lavagno, che aggiungono – ci rivolgiamo ai riformisti, ai cattolici, ai moderati ed a tutta la società civile che crede in una politica diversa proiettata al futuro, lontana dal gioco di correnti, più snella rispetto ai contenitori tradizionali. Vogliamo riportare al centro della riflessione politica il ragionamento, il merito, le competenze, difendendo la vocazione manifatturiera della nostra città e quei ceti produttivi che sono stati dimenticati o addirittura osteggiati dai partiti tradizionali. Parteciperemo ad una nuova avventura con l'ambizione di dar vita ad una formazione accogliente, propositiva e capace di aggregare energie nuove, costruendo un gruppo di donne e uomini, giovani, competenti che diano contributi innovativi alla vita politica della nostra città».

I Consiglieri, con i membri di Italia Viva che si sono organizzati su tutto il territorio monferrino invitano i cittadini del territorio a contattarli sulla pagina Facebook "Italia Viva Casale Monferrato".