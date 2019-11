Musica oltre i muri, appuntamento a febbraio

CASALE - Un castello immerso nella pioggia e avvolto da atmosfere fortemente evocative ha ospitato sabato scorso lo spettacolo Steh Auf Berlin!, terzo appuntamento del programma “Let's Rock: musica oltre i muri” ispirato al trentennale della caduta del muro di Berlino, organizzato dall'Associazione Culturale VitaminaT con il patrocinio e la collaborazione del Comune con la partecipazione dell'Enoteca Regionale del Monferrato. La serata, ricca di contenuti artistici e di suggestioni musicali, letterarie e visive, ha visto come protagonista la musica sperimentale, intesa come ricerca di nuove forme espressive e linguaggi musicali, e come omaggio ai musicisti e alle avanguardie che hanno negli anni gravitato intorno al muro di Berlino.

Il percorso di VitaminaT lungo il progetto Musica oltre i muri non si conclude qui, ma proseguirà con un nuovo appuntamento con la serata “Stereodramma: reading – concerto” di e con Carlotta, al secolo Carlotta Sillano, in programma il 15 febbraio 2020 presso il Salone Vitoli del Museo Civico.