Contenitori abiti usati: domani spostamento per cinque

CASALE - Saranno rimossi domani i cinque contenitori per la raccolta di indumenti usati dislocati attualmente in altrettante zone di Casale Monferrato.

Come spiegato dal sindaco Federico Riboldi e dall’assessore all’Ambiente Maria Teresa Lombardi: «La decisione è nata dalla constatazione che questi cinque contenitori sono continuamente oggetto di atti vandalici, intrusioni fraudolente o abbandono di vestiti ai piedi degli stessi. Ci siamo quindi visti costretti a individuare una sede più idonea spostandoli al Centro di via Grandi».

I contenitori saranno rimossi da piazza Cesare Battisti, via Bligny, piazza Venezia, corso Duca d’Aosta e via Rottigni e saranno quindi spostati al Centro Intercomunale di Raccolta Rifiuti Ingombranti (in via Grandi, 45).

«I cassonetti – ha spiegato il presidente di Cosmo, Guido Gabotto – saranno a disposizione dei cittadini in via Grandi e per conferire gli abiti, a differenza degli ingombranti, non sarà necessario esibire il tesserino sanitario o l’eventuale delega. Sarà comunque poi valutata l’eventuale ricollocazione di alcuni contenitori in spazi della città che, costantemente presidiati, possano garantire un maggiore controllo».

Rimarranno attivi i restanti cassonetti presenti in città e nelle frazioni – una quindicina circa -, la cui gestione è a totale carico della cooperativa Lavoro e Solidarietà di Verolengo (Torino).

Orario Centro Intercomunale di Raccolta Rifiuti Ingombranti: dal lunedì al venerdì: 8.15-13.45 - sabato: 9.15-11.45 / 14.15-16.45

Casale Monferrato, 28 novembre 2019