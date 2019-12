Ferrari sulla tangenziale di Morano: lavori iniziati oggi

MORANO PO - Il sindaco di Morano Luca Ferrari commenta l'interrogazione presentata dal gruppo Consigliare "Tutti Insieme per Morano" in merito alla recente chiusura della tangenziale.

Daniele Sanzone, Andrea Rosati e Emilio Marangoni avevano chiesto al primo cittadino di «sollecitare la Provincia, in particolare conoscendo gli stretti rapporti che intercorrono tra le due amministrazioni (sia Ferrari che il vicepresidente e sindaco di Casale Riboldi fanno parte di Fratelli D'Italia) [...] In passato l'allora consigliere Riboldi era molto presente nelle varie segnalazioni all'allora presidente Rita Rossa, forse quando si amministra si capisce che non proprio così facile come a volte si può pensare?».

«I miei rapporti si basano sulla Amicizia e buonsenso non certo su colori di partito - spiega Ferrari - Come da comunicazione pervenuta dal Dirigente Viabilità della Provincia di Alessandria lo scorso venerdì, sono iniziati questa mattina i lavori sullo snodo tangenziale di Morano. Le tempistiche dell'intervento si sono dilungate anche a causa del maltempo e dei tanti interventi necessari in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito tutto l'Alessandrino; vi aggiorneremo appena avremo date certe per la riapertura. Ringraziamo fin d'ora il Dirigente Paolo Platania, il Presidente Gianfranco Baldi, il vicepresidente Federico Riboldi e il capocantiere Farinetti».