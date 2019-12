Giubileo per la patrona degli aeronauti, c'è anche Casale

CASALE - Anche Casale celebrerà il centenario della Decretazione della Beata Vergine di Loreto quale “Patrona degli Aeronauti”. Per la ricorrenza è stato indetto un Giubileo, con iniziative che partiranno in tutt'Italia l'8 dicembre 2019 e dureranno fino alla fine del 2020.

La presentazione è avvenuta oggi nella sede della sezione di Casale dell'Associazione Arma Aeronautica in via Martiri di Nassirya. Forte è il legame di Casale con la Madonna di Loreto: nella Chiesa di S. Paolo sita in via Mameli è presente una replica perfetta della Santa Casa di Loreto realizzata intorno al 1650.

A Casale si parteciperà alla raccolta fondi promossa in tutt'Italia in favore di tre ospedali (da definirsi, uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud), si promuoverà la partecipazione al concorso grafico - artistico indetto in collaborazione con il Miur e riservato a scuole elementari e medie e si inserirà, in una apposita pubblicazione nazionale, una scheda sulla chiesa di S. Paolo.

Un primo appuntamento è previsto per domenica 15 quando alle 11.30 il vescovo Gianni Sacchi celebrerà una funzione speciale nella chiesa, situata proprio di fronte al Comune.

Inoltre, per un anno una speciale statua della Madonna di Loreto intraprenderà un tour in tutt'Italia: «Chiederemo di ospitarla a Casale un giorno o due» ha spiegato il presidente della sezione casalese Flavio D'Andria.