A chi l'annuncio dell'angelo? Mostra in Cattedrale

CASALE - Chi sono gli Angeli oggi? E se dovesse avvenire ora, a chi sarebbe rivolto l'Annuncio? Quale sarebbe il contenuto del messaggio? Chi avrebbe il cuore davvero pronto ad accoglierlo? Sono questi i quesiti sui quali hanno riflettuto i giovani studenti dell'Istituto d’Istruzione Superiore Leardi di Casale Monferrato e che hanno dato origine alla mostra: “2019: a chi l’Annuncio dell’Angelo?”.

Percorrendo i suggestivi matronei della cattedrale, infatti, i visitatori avranno modo di confrontarsi con le risposte che i giovani studenti hanno elaborato in forma artistica. Ad accoglierli sarà naturalmente l’Angelo che i ragazzi della 1 A del Liceo Artistico Morbelli hanno realizzato utilizzando bottiglie di plastica per richiamare l’attenzione sul grave problema dell’inquinamento ambientale. Lungo il percorso saranno, invece, esposte venti opere di arte grafica, frutto dell’abilità degli alunni della 3 A dell'indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’Istituto Leardi che affrontano temi importanti quali le lotte alle discriminazioni, alla povertà e all’egoismo.

L’esposizione sarà visitabile tutti i sabati e tutte le domeniche fino al 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 18, grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Antipodes Casale. L’inaugurazione, a conclusione degli eventi organizzati per la festività dell’Immacolata, avverrà alla presenza di Monsignor Vescovo Gianni Sacchi e avrà luogo domenica 8 dicembre 2019 alle ore 19 presso l’Atrio della Cattedrale in concomitanza con la benedizione dell’albero di Natale e della “Natività” di Giovanni Bonardi.

L’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi, ideatore del progetto in collaborazione con l’artista Giovanni Bonardi, ringrazia il Dirigente Scolastico Nicoletta Berrone e il Professor Ilenio Celoria coadiuvato dai professori Grazia Feletti, Gennaro Belfiore e Concetta Scognamiglio che hanno subito accettato con entusiasmo la proposta di collaborare al fine di offrire alla città alcuni preziosi spunti di riflessione per poter attualizzare il significato del Natale.