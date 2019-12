Mercatino natalizio a Balzola

BALZOLA - Sabato pomeriggio 7 dicembre e domenica 8 dicembre si terrà un mercatino natalizio nella sala comunale di via Roma e in Biblioteca a Balzola. Si tratta di un'iniziativa con in vendita prodotti ecosostenibili e a km0 intitolata "Diamoci una mano". Parteciperanno Vitas, la Casa di Riposo, la Biblioteca, Lina Rizzo, Myriam Benahmida, Rosetta Linarello, Kety Eoly, Riso Gemma.