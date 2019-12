Economia circolare per il Virtù Civica al Leardi

CASALE - Momento di riflessione sulle tematiche ambientali e di intrattenimento all’Istituto Superiore “Leardi”. Mercoledì nell’Aula Magna, si è svolto uno degli eventi in programma del “Festival della virtù civica”, manifestazione giunta alla terza edizione e nata dall’esperienza del Comitato organizzatore del Premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno”: alle classi 3aA e 4aB Turismo, 3aA e 4aA Amministrazione, Finanza e Marketing e 4aA Grafica e comunicazione è stato proposto lo spettacolo teatrale «Il settimo continente», a cura della compagnia “La Ribalta teatro”.

La rappresentazione, sul tema dell’economia circolare e sulle conseguenze dell’abuso di materiali plastici, è stata anticipata dall’intervento di Silvano Carletto, presidente della Società cooperativa Cartiera Pirinoli di Roccavione (Cuneo), candidata al premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno 2019”. Intervistato dal giornalista Beppe Rovera, storico conduttore di “Ambiente Italia” e attento alle questioni della greeneconomy e della sostenibilità, Carletto ha raccontato le vicende legate al suo lavoro: «Dopo una storia decennale di crescita e di innovazioni, la cartiera ha dovuto dichiarare fallimento nel giugno del 2012, anche a causa della crisi economica e di una gestione societaria non lungimirante. All’epoca ero un dipendente dell’azienda e, insieme a molti miei colleghi, non potevo rassegnarmi alla chiusura dello stabilimento. Grazie al supporto della Lega Coop, agli incentivi statali a sostegno delle iniziative imprenditoriali, ai fondi europei e a finanziamenti regionali, dopo tre anni di battaglie e di sacrifici, il 1 agosto 2015 siamo ripartiti, fondando una società cooperativa, di cui sono il presidente, e riacquistando i macchinari e i locali. Se è vero che abbiamo passato momenti duri – in prima persona ho dovuto rinunciare per un intero anno allo stipendio– non abbiamo perso la speranza e la determinazione. I segnali ora sono incoraggianti: dalla riapertura siamo passati da 70 a 90 soci e, lo scorso anno, abbiamo fatturato 36 milioni di euro».