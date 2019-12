Ciofs Casale: l'open day è sabato

CASALE - Open Day sabato 7 dicembre al Ciofs Palomino di Casale. L’idea dell’Open Day è di far sperimentare ai ragazzi, far provare loro vari laboratori e anche mettersi alla prova. La sede di Casale offre i seguenti corsi triennali, per l'ottenimento della qualifica professionale, rivolti ai ragazzi in obbligo scolastico: Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore delle Produzioni Alimentari.

Nella sede di viale Ottavio Marchino e nell'officina di corso Valentino dalle 15 alle 18 formatori e orientatori.