Al Balbo il format di San Patrignano contro il gioco d'azzardo

CASALE - Domani, martedì 10 dicembre, presso l’aula Magna dell’istituto superiore “Cesare Balbo” il format di prevenzione di San Patrignano contro il gambling (il gioco d'azzardo), dal titolo “Rien Ne Va Plus”. L'iniziativa è parte del progetto WeFree.

“Rien ne va plus” è un incontro/racconto adatto sia ai giovani che agli adulti, un format per fare riflettere chiunque abbia avuto a qualunque livello contatti con il problema del gioco d’azzardo. «Come tutti i format WeFree, anche questo avrà come colonna portante la testimonianza di chi il problema lo ha vissuto personalmente e, arrivato a fine percorso di recupero, sceglie di condividere la propria esperienza con gli altri – spiega la responsabile del progetto Patrizia Russi - La stessa metodologia viene applicata in questo format, ideato e realizzato dalla stessa Comunità grazie alla collaborazione con il dottor Mario Postiglione, esperto di gambling e riferimento terapeutico interno alla Comunità per gli ospiti accolti per dipendenza da gioco».

Gli studenti potranno confrontarsi con Marco Freti, responsabile del percorso da dipendenza da gioco di San Patrignano, che sottolineerà i momenti cruciali di una storia di dipendenza, traendone conclusioni che possano essere da spunto per gli studenti stessi, fornendo informazioni su questo fenomeno. Una storia che non tralascerà la dipendenza da internet, da cellulare e da social network, per condividere con i giovani sia le insidie che le potenzialità del mondo digitale.