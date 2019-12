Domenica karate al Palaferraris di Casale

CASALE - Domenica 15 dicembre per il secondo anno consecutivo al Palaferraris di Casale Monferrato, organizzata dal Comitato Fesik Piemonte in collaborazione con l'Asd Dojo Karate PontesTrino con il patrocinio del Comune, si svolgerà la manifestazione di karate denominata Christmas Cup Piemonte 2019.

I partecipanti sono per la quasi totalità, ragazzi al di sotto dei 15 anni, non solo perché questo incontro riveste un importantissimo momento di valutazione per misurare i traguardi raggiunti durante la prima parte della stagione di allenamenti, ma anche e soprattutto, per l’aspetto aggregativo della manifestazione, che si presenta come un’ottima occasione per familiarizzare con gli altri iscritti alla Fesik e ad altre Federazioni sportive e festeggiare tutti insieme, l’imminente arrivo delle festività natalizie in una città ricca di storia, cultura e importanti tradizioni sportive.