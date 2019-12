Un cappuccino tra le righe, si chiude il 2019 e si pensa al 2020

CASALE - La Biblioteca Canna di Casale organizza la rassegna letteraria un cappuccino tra le righe, ideata e fortemente voluta dall'Assessorato alla Cultura, e curata da Paola Casulli, giornalista, poetessa e blogger, dipendente della Biblioteca Civica.

Un cappuccino tra le righe propone una serie di appuntamenti dedicati agli scrittori e scrittrici provenienti da tutto il territorio nazionale, spaziando dai saggi, ai romanzi, dai libri di viaggi e di avventure alle biografie. Ci sarà anche spazio per andare alla scoperta di piccole case editrici indipendenti, che hanno tanto da raccontare, e reading dedicati alla poesia, con un importante appuntamento dedicato tutto ai versi e alla parola che si terrà nella Giornata Mondiale della Poesia, il 21 marzo 2020.

La rassegna si svolgerà durante tutto l'anno 2020 con sospensione nei mesi di luglio e agosto. Per quanto riguarda l'orario e il giorno di svolgimento degli incontri, saranno di sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12.

In apertura di ogni incontro si offrirà la possibilità di consumare, negli stessi locali della Biblioteca, una colazione con cappuccino caldo, o caffè, e brioche. Da qui il titolo della rassegna: Cappuccino tra le righe. L'idea di unire la letteratura alla cultura gastronomica è, infatti, un matrimonio che si è quasi sempre rivelato solido e vincente, dando vita a incontri più accattivanti e curiosi. Offrire una colazione a base di cappuccino e croissants caldi sarà la nostra formula: all’odore del caffè si unisce, così, quello della carta stampata, con l'intreccio di due mondi che possono sembrare incompatibili, ma che, invece, possono trasmettere sensazioni positive e diverse da quelle che si provano in una consueta presentazione di libri.

Sabato 14 dicembre ci sarà l'ultimo incontro del 2019. A parlare della sua giovane casa editrice indipendente, Capovolte, l'editrice Ilaria Leccardi, giornalista e scrittrice alessandrina. Con lei due sue autrici, Arianna Rocca, che racconterà come, dopo aver lasciato l'attività agonistica, ha portato una proposta sportiva di volontariato in un orfanotrofio femminile in Tanzania, e Agnese Gazzera, che proporrà la biografia di Marielle Franco, l'attivista brasiliana per i diritti umani, uccisa a Rio de Janeiro il 14 marzo 2018.