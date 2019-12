Enoteca, una festa per celebrare tre mesi di eventi

CASALE - Chiude tre mesi di programmazione di eventi con una festa l'Enoteca Regionale del Monferrato, situata all'interno del Castello di Casale. Dopo sessanta appuntamenti, l'ultimo dell'anno è in programma sabato 14 dicembre alle 19. "Vibrazioni sonore” è il titolo della serata che vedrà riuniti tutti i dj che hanno accompagnato gli aperitivi del venerdì sera, per il ciclo “Vibrazioni”: Lisah Lupix, Massimo Bazzan “Il Base”, Rude & Wise Sound e Dj Gas, insieme a due degli artisti protagonisti delle serate in acustica del sabato sera che, per l’occasione, si dedicheranno all’improvvisazione jazz: Simone Torriano ed Enrico “Otto” Ottone.

«Abbiamo fatto sì che una “semplice” Enoteca, diventasse un luogo di ritrovo, un posto sul territorio, dove potersi esprimere. E ancora tutte le chiacchierate, le collaborazioni, le amicizie nate attorno ad un bicchiere di vino… questo rappresenta il senso del lavoro svolto, per e con il Monferrato» commenta il gestore Roberto Tassinario.

E a gennaio, dopo una pausa di tre settimane, si ripartirà con molte novità. La programmazione degli eventi sarà ancora più ricca, variegata ed interessante, con ulteriori collaborazioni attraverso diversi ristoranti nel territorio. Nuovi artisti verranno proposti sulla scena musicale e fra i DJ. Anche la rassegna cartacea verrà ampliata. E ci saranno novità anche per la domenica mattina.