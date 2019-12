Leardi, corso introduttivo per la progettazione 3D

CASALE - Automotive, meccanica, interior design, architettura, moda, design industriale e del gioiello, fino al design della comunicazione: sono solo alcuni dei settori in cui trova applicazione il software Rhinoceros.

Ma che cos’è Rhinoceros? Lo spiega il professor Riccardo Giacomin, il docente formatore che ha da poco concluso il corso introduttivo presso l’Istituto Superiore “Leardi”: «Si tratta di un software per la progettazione e la modellazione in 3D. Oggigiorno, per essere un progettista efficace, occorre avere a disposizione gli strumenti adeguati che aiutino a sviluppare in breve tempo i propri progetti e a comunicarli con esattezza a tutti coloro che sono coinvolti nei processi di ricerca, sviluppo, marketing e fabbricazione o costruzione del prodotto. Si inizia da uno schizzo, da un disegno, da un modello fisico, oppure da una semplice idea. Rhinoceros fornisce gli strumenti necessari per modellare con accuratezza e precisione, per poi procedere con il rendering, l’animazione, il drafting, l’ingegnerizzazione, l’analisi e la produzione industriale».

Gli studenti dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometri) del “Leardi” hanno acquisito le conoscenze basilari del software, attraverso la creazione di una borraccia personalizzata, con relativo modello in 3D, ampliando poi le proprie competenze con la realizzazione di una scala; gli studenti del corso di Grafica e Comunicazione, invece, si sono approcciati al software sempre attraverso la creazione di una borraccia personalizzata, partendo però da un modello bidimensionale, e hanno in seguito ampliato la conoscenza delle varie funzioni disponibili con il progetto di realizzazione di un cavatappi.

La conoscenza del software Rhinoceros fornisce un elevato grado di competenza nella modellazione e progettazione di forme complesse, favorendo l’inserimento lavorativo in studi professionali, società di progettazione, comunicazione e consulenza che operano nel settore del design, sia di prodotto che del gioiello, della moda e della nautica.

Il percorso formativo svolto rappresenta una delle molte progettualità con cui l’Istituto Superiore “Leardi” potenzia le competenze professionali e trasversali del curriculum dei propri studenti: la finalità è quella di fornire ai propri alunni gli strumenti necessari per inserirsi con successo nel mondo del lavoro, sempre più competitivo e bisognoso di figure altamente specializzate. Anche per tutti i predetti motivi, a breve l’Istituto farà conoscere alla cittadinanza i nuovi ambienti digitali e tecnologici di cui si è dotato per vincere la scommessa di una formazione di qualità, orientata al settore del 4.0.