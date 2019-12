Hare Krishna a Casale fino a venerdì

CASALE - Hare Krishna per le strade di Alessandria e Casale da lunedì scorso fino a venerdì mattina. Quattro giovani vestiti di arancione distribuiranno nei negozi e ai passanti dei libri, scritti da Srila Prabhupada in lingua italiana.

Si tratta dei monaci Hare Krishna e provengono dal centro culturale di Torino. Sono impegnati, come l’anno scorso, in una maratona per la distribuzione di libri e saranno presenti tutto il mese anche in altre città piemontesi. «Se qualcuno vuole fare loro un’offerta - dice Liza Binelli portavoce del gruppo - essa verrà utilizzata, per acquistare cibo per esser poi distribuito ai senzatetto. Anzi, saranno loro a lasciarvi un pieghevole con tutte le informazioni sulle loro attività libere e aperte ad ogni credo religioso». Si tratta comunque di un’occasione per poter conoscere da vicino la loro cultura e le loro tradizioni.