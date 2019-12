Anche il Pd al presidio per le linee ferroviarie

CASALE - Il Partito Democratico di Casale aderirà alla manifestazione indetta per sabato mattina (inizio ore 10) da Casale Bene Comune e Legambiente sulla questione della riattivazione delle tratte ferroviarie per Mortara e Vercelli.

«Accogliamo con una certa apprensione le dichiarazioni giornalistiche dell’Assessore regionale ai trasporti Gabusi relativamente all’incertezza sulle date di avvio del servizio sulla tratta ferroviaria Casale-Mortara e sulla totale chiusura all’ipotesi che anche la CasaleVercelli possa essere ripristinata. Da anni ormai Casale ed il suo territorio hanno visto impoverire la propria offerta di trasporti indebolendo il tessuto economico e la capacità attrattiva soprattutto modo per quanto riguarda le potenzialità turistiche. Da tempo il tema dell’isolamento dei trasporti è all’attenzione grazie all’impegno di svariate realtà sociali e politiche, delle istituzioni locali, in modo particolare quelle scolastiche. La riapertura della linea per Mortara sembrava essere un primo spiraglio positivo, ma ora tutto sembra ripiombato nell’incertezza».

Sul tema, il gruppo consigliare dei Dem ha presentato un'interrogazione: «Senza alcun intento polemico, ma mossi dalla convinzione che uscire dall’isolamento sia una battaglia prioritaria comune e che un tema di così grande rilevanza non possa essere lasciato alle, seppur legittime, sole dichiarazioni di carattere giornalistico».