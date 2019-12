Sabato c'è la fiaccolata di Natale sul Po

CASALE - Sabato 14 dicembre a Casale Monferrato torna uno degli appuntamenti natalizi più amati: la tradizionale fiaccolata notturna sul Po.

L'evento nasce dalla collaborazione di diverse associazioni del territorio, tra cui il Comitato della Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato, il Gruppo Protezione civile Associazione Nazionale Alpini di Casale Monferrato, il Gruppo Protezione Civile Comunale, gli Amici del Po, il Circolo subacqueo. Patrocinano il Comune e il Parco del Po.

Il ritrovo è previsto per le ore 18.30 presso l’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci. Alle 18.45 diversi coraggiosi sommozzatori inizieranno la spettacolare discesa con le fiaccole nuotando nel Po. Finito il "freddissimo cimento", in onore dei nuotatori verrà recitata la preghiera del sommozzatore, quindi arriverà Babbo Natale con una sorpresa per tutti i bimbi.

Durante la manifestazione (che sarà rinviata a sabato 21 in caso di maltempo, panettone, cioccolata calda e vin brulè per tutti gli intervenuti. Il ricavato delle offerte raccolte durante la serata sarà impiegato nella realizzazione di un'opera a favore della cittadinanza.