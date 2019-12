Domenica 15 dicembre Nataltrekking a Casale

CASALE - Il secondo appuntamento gratuito di NatalTrekking, iniziativa promossa dal Parco del Po, si svolgerà a Casale nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, con partenza alle ore 15 dalla sede del Parco del Po in lungo Po Gramsci (ritrovo ore 14.45). L'evento si terrà anche in caso di pioggia. Il percorso cittadino prenderà avvio dalla sede dell’Ente-Parco, in viale Lungo Po Gramsci 10, dove sono esposte alcune fotografie della mostra: “Scatti sul clima” di Marco Zorzanello, vincitore dell’Yves Rocher Foundation Photography Award.

Guidati da Anna Maria Bruno si raggiungerà la Cattedrale di Sant’Evasio dov’è esposto il simbolo del Natale per eccellenza: il presepe. In questo caso si tratta di un’opera dell’artista villanovese Giovanni Bonardi, posizionato nell’atrio del duomo. Il matroneo ospita invece la mostra: “2019: a chi l’Annuncio dell’Angelo?”, con opere realizzate dagli studenti della I A del Liceo Artistico Morbelli e della III A dell’Istituto Leardi di Casale Monferrato.

Lasciata la Cattedrale, seguendo le illuminate vie del centro, si giungerà al Valentino per la visita del Santuario Sacro Cuore di Gesù, centro salesiano casalese, la cui grande chiesa neo-gotica fu inaugurata nell’ottobre del 1922. All’interno è possibile osservare opere di Giuseppe Rollini, il “pittore di don Bosco”, e del pittore Dalle Ceste, noto in Monferrato per aver realizzato il mosaico raffigurante l’Assunta, che campeggia sulla facciata del Santuario di Crea.