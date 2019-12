A Casale l'incontro sulle agevolazioni edilizie

CASALE - Inizia alle 10 di sabato 14 dicembre in Comune l’incontro "Le agevolazioni edilizie 2020: presentazione delle agevolazioni di Stato e Comune per interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente".

Nella Sala consiliare di Palazzo San Giorgio l’appuntamento, voluto dal sindaco Federico Riboldi e dall’assessore all’urbanistica Vito De Luca, avrà come tema l’illustrazione delle agevolazioni fiscali applicabili sia su tutto il territorio nazionale sia dai proprietari di immobili posseduti nel Comune di Casale Monferrato.

L’incontro ricopre una particolare importanza perché darà la possibilità di conoscere, innanzitutto, la galassia dei benefici fiscali, spesso non noti a tutti gli operatori del settore, e poi le agevolazioni, di recente deliberazione, riservati agli immobili siti nel Comune, fino a quelli che avranno effetto dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’approvazione della legge di bilancio, nonché del decreto legge fiscale collegato.

Tra questi ultimi si ricorda, in particolare, il cosiddetto bonus facciate, che attribuisce una detrazione pari al 90% della spesa sostenuta (peraltro senza limiti) dall’Irpef dovuta nei dieci anni successivi. Detrazione prevista per le persone fisiche che, nel periodo d’imposta 2020 (per ora, infatti, l’agevolazione è riservata solo agli interventi effettuati nell’arco di tale anno), effettuano interventi, sia di ordinaria sia di straordinaria manutenzione, riguardanti le facciate di edifici a destinazione abitativa, anche condominiali, con esclusione quindi di quelli industriali e commerciali.

Questa e altre agevolazioni fiscali, già in vigore o di nuova istituzione, saranno ampiamente spiegate da esperti fiscalisti appartenenti allo studio dei Dottori Commercialisti Pessina – Bajardi – Bollo.

L’incontro è aperto sia agli operatori del settore edile (imprese, professionisti , agenti immobiliari, amministratori di condominio), sia i privati interessati ad acquisire maggiori e più puntuali informazioni sui detti argomenti.