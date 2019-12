A Moncalvo la bandiera arancione del Touring

MONCALVO (At) - Durante la settima edizione di "Bandiere arancioni in Piemonte" a cura del Touring Club Italiano con la Regione Piemonte, anche Moncalvo ha ottenuto l'agognata "bandiera". In provincia di Alessandria le bandiere sono due: Ozzano e Gavi.

«Questo riconoscimento – dichiara Vittoria Poggio, assessore alla Cultura al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte – mette in evidenza anche in questa edizione quanto il Piemonte sia ricco di un importante patrimonio culturale, architettonico ed enogastronomico che non si limita ai circuiti turistici tradizionali, ma coinvolge anche i borghi diffusi su tutto il territorio. Una caratteristica questa che è un punto di forza della nostra regione ed è il risultato dell’importante lavoro di valorizzazione fatto fino ad oggi, a cui le Bandiere arancioni del Touring Club Italiano contribuiscono con il loro storico valore di marchio di qualità».