Fiamme su un tetto in via del Carmine

CASALE - Vigili del Fuoco in azione a Casale per domare un piccolo incendio al tetto di una palazzina tra via Canina e via del Carmine. L'intervento, verso le 19.45, ha visto necessario l'intervento dell'autoscala.

A causare le fiamme probabilmente un malfunzionamento alla canna fumaria. Ora la situazione è sotto controllo.