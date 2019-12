Casale in altalena: 3-3 a Caronno

CARONNO PERTUSELLA -Pirotecnico 3-3 tra Caronnese e Casale: in trasferta a Caronno i nerostellati passano in svantaggio, la ribaltano ma poi vengono agganciati e alla fine devono accontentarsi di un punto.

Nella prima frazione di gioco già al 3’ il Casale ci prova con Poesio che non sfrutta al meglio un contropiede mandando di testa il pallone alto sopra la traversa. Dieci minuti dopo sono i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio con una bella giocata di Sorrentino.

In apertura di ripresa il Casale trova il pari con il gol su punizione trasformata da Poesio; pochi minuti dopo i nerostellati ribaltano il match segnando il 2-1 con il solito Coccolo che, lanciato in contropiede, non sbaglia davanti alla porta. Neanche il tempo di esultare che i padroni di casa realizzano il 2-2 con il gol di Corno. Al 20' il Casale trova la rete del 3-2 con il sigillo di Di Renzo che solo davanti a Porro, si conferma freddo e decisivo. I rossoblù padroni di casa non mollano e con Cosentino agganciano il definitivo 3-3.

Caronnese - Casale 3-3

Reti: 13’ Sorrentino (Car), 2’st Poesio (Cas), 9’st Coccolo (Cas), 12’st Corno (Car), 21’st Di Renzo (Cas), 31’st Cosentino (Car)

Caronnese: Porro, Silvestre, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Di Prisco, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disp. Circio, Taccogna, Galletti, Meruzzi, Perpepaj, Battistello, Vernocchi. All. Gatti

Casale: Rovei, Bianco, Fabbri, Todisco (A. Buglio), Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Di Renzo (Cappai), Di Lernia, Lamesta (Pinto). A disp. Tarlev, Pinto, Bettonte, Provera, Vecchierelli, Brugni, Lanza, Cappai, A. Buglio. All. F. Buglio

Arbitro: Barbieri (Pandolfo e Cioffredi)

Note: ammoniti Todisco e Cintoi