Mercoledì l'ultimo consiglio comunale dell'anno

CASALE - Mercoledì 18 dicembre alle ore 21 è in programma la prossima seduta del Consiglio Comunale di Casale.

«Si tratta dell'ultima seduta prima delle festività natalizie– ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – e sarà pertanto dedicata principalmente all'esame e approvazione di provvedimenti che devono essere adottati entro il 31 dicembre, quali la proroga della convenzione per la Polizia del Monferrato e la revisione periodica delle partecipazioni societarie dell'Ente. Di particolare rilievo, inoltre, la proposta di Regolamento per la concessione di contributo comunale per il recupero delle facciate degli edifici esistenti, che costituisce una delle iniziative avviate dall'Amministrazione comunale per il rilancio dell'intero comparto edile».

Ancora, si dovrebbero discutere la modifica al regolamento dell'Imposta Unica Comunale e la modifica al regolamento di contabilità. I lavori si apriranno con l'interrogazione dei consiglieri Ilaria Fiore, Riccobono, Mantovan e Drera sulla situazione della degenza dei malati di oncologia, attualmente ospiti nel reparto di medicina.