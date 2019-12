Al Lanza una nuova redazione digitale

CASALE - L’Aula 4.0 del Lanza si è arricchita recentemente di nuovi straordinari materiali a disposizione del Liceo della Comunicazione e di tutto l’Istituto per la realizzazione di percorsi mirati alla alfabetizzazione digitale e alla conoscenza delle nuove strumentazioni del mondo dei Media, oggi in grado di produrre anche con modalità assai semplificate contenuti e immagini estremamente sofisticati e complessi. Si tratta di una telecamera con incorporato il microfono direzionale, tre microfoni professionali, di un kit di tre fari per redazione e di un personal computer destinato al suono. Già all’opera una redazione assai motivata del Magazine della Scuola “Bla Bla Balbo” con news, informazioni ed approfondimenti dall’interno dell’ambiente scolastico e dal mondo. Si lavora d’intesa con gli insegnanti di tutti gli indirizzi sia con articoli in lingua italiana che in lingua inglese.

Con i nuovi apporti tecnologici, la formula della rivista si amplierà con il mondo delle immagini e dei video e migliorerà la sua formula con sezioni specifiche indirizzate ai diversi ambiti della didattica e alle realtà della Geopolitica contemporanea.

Diversi i redattori portatori di competenze assai avanzate e gli studenti che hanno interesse al mondo del giornalismo attuale.