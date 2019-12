A Casale al via il lavaggio dei cestini

CASALE - Oltre al normale svuotamento dei cestini dei rifiuti, Cosmo implementa il servizio con la pulizia e il lavaggio. Il nuovo servizio è attivo da alcuni giorni e riguarda i contenitori presenti soprattutto nel centro storico della città.

«L’obiettivo – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e il presidente Cosmo Guido Gabotto - è quello di avere una città sempre più decorosa e accogliente. In questi mesi abbiamo già messo in campo diverse azioni; tra cui quest’ultima che punta a trasmettere un’immagine di pulizia, anche attraverso un maggior senso di responsabilità da parte di tutti. Ma non ci fermiamo qui, perché sono già allo studio altre soluzioni che ci permettano di proseguire nella direzione di una città più bella e ospitale».