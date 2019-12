Moncalvo, presentate le telecamere di videosorveglianza

MONCALVO (At) - «Siamo molto soddisfatti per la realizzazione di questo impianto di videosorveglianza in grado di potenziare la nostra capacità di controllo del territorio. Esso rappresenta un valido ausilio per forze dell'ordine e autorità giudiziaria nello svolgimento di eventuali indagini». Con queste parole ha esordito il vicesindaco di Moncalvo, nonché assessore alla Sicurezza Andrea Giroldo, durante la presentazione del nuovo impianto di videosorveglianza, svoltasi martedì pomeriggio presso la

sala consiliare del Comune di Moncalvo.

Si tratta di un progetto esecutivo, appena ultimato, che consiste nell’installazione di 14 telecamere (due di esse dotate del riconoscimento delle targhe) che sono state collocate nelle aree periferiche e nelle frazioni di Moncalvo. «Un ambizioso quanto importante provvedimento che permette un costante monitoraggio di quasi tutta l’area comunale e si propone di aumentare il livello di sicurezza sulle aree esterne, lontane dal centro cittadino, che potrebbero essere più facilmente preda di furti, scippi, rapine ed altri episodi legati alla microcriminalità», ha affermato il vicesindaco. «Uno strumento a tutela dei cittadini residenti nelle frazioni e nelle aree periferiche per garantire loro una maggiore tranquillità».

Questo progetto fa parte di un bando istituito lo scorso anno dal Ministero dell’Interno, a cui aveva partecipato la precedente amministrazione comunale, che ha finanziato quasi totalmente la realizzazione dell’opera. Un’opera il cui costo, secondo un iniziale progetto esecutivo, sarebbe ammontato a circa 78mila euro, di cui 70 mila finanziati dal Ministero e i restanti 8mila a carico del Comune di Moncalvo. Attualmente, in seguito ad un ribasso d’asta, il costo è sceso notevolmente e si attesta sui 58mila euro.

Le telecamere, di ultima generazione e che forniscono un’ottima visuale anche in notturna, sono state installate in diversi punti strategici della città e sono così ripartite: 2 a Patro, 2 in frazione Gessi, 2 a Santa Maria, 1 a Moncalvo Stazione, 1 a Castellino, 2 sulla Sp 457 all’incrocio con S. Vincenzo, 2 su Sp 457 all’incrocio con Strada Sorine, 1 all’incrocio tra strada S. Bernardino e Sp 57D e infine 1 all’incrocio tra Strada Alfiano e Strada Gessi.

L’installazione di queste telecamere è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di cittadini privati che hanno messo a disposizione le loro abitazioni sulle quali sono stati installati questi sistemi di sorveglianza. «Ringraziamo i cittadini che si sono resi disponibili a collaborare per l’installazione delle telecamere sulle loro abitazioni», ha concluso Giroldo. «La sicurezza è un bene prezioso e faremo di tutto per poterla garantire a tutti i moncalvesi».

«Da oggi Moncalvo è più sicura – dichiara il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia – ci auguriamo che queste nuove telecamere possano essere un utile supporto per le forze dell’ordine, ma soprattutto un elemento deterrente nei confronti dei malfattori».