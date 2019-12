Ristoratore tenta suicidio

FUBINE - Un ristoratore 43enne ha tentato di togliersi la vita ingerendo sostanza caustica. Un gesto disperato, estremo riconducibile a dissesti economici, debiti contratti per l’attività. L’uomo è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri. Il soccorso è stato effettuato dai medici del 118.

L’episodio si è verificato mercoledì, 18 dicembre.