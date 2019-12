Carambola tra tre auto a Trino

TRINO (Vc) - Oggi, sabato 21 dicembre, spettacolare - ma per fortuna senza gravi conseguenze - incidente a Trino, all'incrocio tra via Podgora e via Plava. Nella carambola sono state coinvolte tre auto. Sul posto i Vigili del Fuoco, Municipale, Carabinieri e 118. Una donna è risultata contusa ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Casale. Illesi gli altri due automobilisti.