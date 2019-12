Dal Leardi 500 euro per Admo

CASALE - All’Istituto di Istruzione Superiore “Leardi” non è Natale senza il panettone Admo. Come da consolidata tradizione, anche quest’anno la gara di solidarietà con la vendita dei prodotti dolciari (panettoni, pandori, cioccolatini), griffati nelle esclusive confezioni Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo - ha dato risultati significativi.

Sono stati infatti raccolti 485 euro, interamente devoluti al comitato regionale piemontese con sede a Villar Perosa per iniziative a favore dei malati di leucemia, malattie ematiche e dei loro famigliari.

La soddisfazione di Carlo Biorci, volontario Avis, Admo e assistente amministrativo a Palazzo Leardi: «Anche quest’anno desidero esprimere un sentito ringraziamento a studenti, rappresentanti di Istituto, docenti e personale non docente che hanno contributo fattivamente in questo significativo gesto di solidarietà e di sensibilizzazione nell’acquisto dei buonissimi prodotti a favore di ADMO, da sempre in prima linea contro la leucemia e le malattie del sangue».