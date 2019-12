La Novipiù è tornata. Battuta Agrigento (85-76) al termine di 40 minuti tirati ed intensi. Vittoria convicente dei rossoblù, che aprono il girone di ritorno con un successo importante che rimette in cammino la squadra di coach Mattia Ferrari dopo le ultime sconfitte. Paga il cambio di assetto, con Valentini play titolare, Denegri guardia dalla panchina e Roberts più coinvolto. Oggi squadra in palestra. Non ci si ferma, visto che domenica a Roma si torna in campo.