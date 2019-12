A Casale niente ordinanza sui botti (perchè sono già vietati)

CASALE - Il Comune di Casale Monferrato, come da qualche anno, non emette alcuna ordinanza in merito ai "botti di Capodanno". Sono consentiti quindi? Niente affatto, perchè nel Regolamento di Polizia Urbana attualmente vigente, al comma 1 dell'articolo 25, l'argomento è già disciplinato come di seguito:

"Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali" - All’interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, fatte salve le cause di giustificazione previste dalla legislazione penale e, comunque, fatto salvo il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ad opera della competente Autorità".