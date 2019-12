Novipiù vince due volte

La doppia vittoria della Novipiù Junior Casale, che chiude con un acuto il 2019 . Al palasport di Cisterna di Latina la squadra di Mattia Ferrari domina i primi due quarti, al riposo con +17 su Eurobasket Roma. Sembra fatta, ma dopo l'intervallo la partita cambia, molto più spezzettata e confusa, ed è Tomasini a garantire almeno l'overtime. Inizia così il terzo atto: la Junior torna quella dei primi 20', Roberts ha di nuovo la mano calda (nei primi 8' ben 12 punti per lui) e Piazza firma i canestri (dalla lunetta) dell'ex, 85-89 alla sirena.

Una gara in tre parti: la prima ha una sola protagonista, 11- 26 per Novipiù dopo 10' racconta un monologo, con le bombe di Roberts e minuti per tutti, senza che il ritmo e l'intensità accennino a scendere. Nel secondo quarto Eurobasket accorcia fino al -13, ma grazie a Roberts e Martinoni Casale chiude 31-48.

Al ritorno in campo padroni di casa più aggressivi: la Junior prima controlla, ma gradatamente si lascia irretire nel gioco confuso e spezzettato della formazione di Maffezzoli, che si avvicina fino al -3 (52-55), prima di essere ricacciata a -8, 53-61 dopo 30'. Ma i laziali insistono, con i canestri di Taylor e Cicchetti sono a -1, 62-63 con 8' da giocare. Un testa a testa in cui Eurobasket passa anche a condurre, 72-69 quando Novipiù perde Martinoni per il 5° fallo. Il pari è di Tomasini, 72-72, l'ultimo tentativo di Sims si ferma sul ferro.

Si va al zupplementare, che Casale gioca quasi interamente senza Sims, quinto fallo, ma ci pensano ancora Roberts (27 punti, 31 di valutazione) e Tomasini con un doppio 3+1. Eurobasket ricorrre al fallo sistematico, Piazza falla lunetta non perdona, 85-89

EUROBASKET ROMA - NOVIPIU’ CASALE 85-89 dts (11-26; 31-48; 53-61; 72-72)

EUROBASKET ROMA: Fanti 2, Amici 16, Taylor jr. 14, Veideman 26, Loschi, Cicchetti 12, Sabatino 8, Maganza, Bischetti ne, Fattori 4, Ludovici ne, Graziani 3. All. Maffezzoli

NOVIPIU’ CASALE: Denegri 9, Cesana, Da Campo ne, Battistini, Martinoni 13, Piazza 10, Sims 8, Roberts 27, Tomasini 12, Valentini 5, Camara 5. All. Ferrari