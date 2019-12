Coldiretti: “Brindisi con bollicine Made in Italy”

SOCIETA' - Novantaquattro euro in media per il fine anno in famiglia, con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno: è quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che più di sette italiani su dieci (71%) consumeranno il cenone nelle case, proprie o di parenti e amici mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi, per una media complessiva a tavolata di nove persone. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per nove italiani su dieci, ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’82% dei menù, forse anche perché sono chiamate a portar fortuna secondo antiche credenze. Cotechino e zampone saranno presenti sul 67% delle tavole, con una netta preferenza per i primi.

“Il Piemonte con la sua tradizione vitivinicola d’eccellenza annovera etichette particolarmente adatte per i brindisi delle feste. Dall’Asti spumante, la cui produzione si aggira sui 60 milioni di bottiglie, al Moscato d’Asti, 30 milioni di bottiglie, dall’Asti tipologia secco, 2 milioni di bottiglie, all’Alta Langa di cui se ne producono 1,3 milioni: i consumatori non hanno che l’imbarazzo della scelta. – afferma il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco - Scegliere produzioni del territorio, dal vino alla carne, significa incentivare l’economia locale oltre ad assicurare tracciabilità e genuinità a tavola”.

Oltre al vino, per il tradizionale menù di Capodanno a trionfare sulle tavole è la carne: dal tipico cotechino ai salumi fino al vitello tonnato, dalla battuta al coltello ai plin col sugo d’arrosto fino all’immancabile ragù per preparare primi appetitosi, dal cappone ripieno alla rolata, dal brasato al bollito e molto altro ancora.

“Se in Italia lo spumante si classifica tra gli acquisti irrinunciabili nello shopping delle feste, all’estero non sono mai state richieste così tante bollicine italiane che in quantità dominano nettamente nei brindisi globali davanti allo champagne francese che però riesce a spuntare in media prezzi nettamente superiori. Sul successo delle bollicine tricolori nel mondo pesa però – sottolinea il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo – la contemporanea crescita delle imitazioni in tutti i continenti a partire dall’Europa dove sono in vendita bottiglie dal Kressecco al Meer-Secco prodotte in Germania che richiamano palesemente al nostrano Prosecco che viene venduto addirittura sfuso alla spina nei pub inglesi. Non dobbiamo dimenticare che all’estero finisce circa il 70% della produzione nazionale di bollicine”.

Le regole d'oro per offrire e gustare lo spumante