Quando Luigi Canina si trasforma in Terminator

CASALE - Una trovata goliardica che ha come protagonista la statua di un archeologo e architetto? Succede nel periodo natalizio a Casale. Qualche anonimo burlone (qualcuno potrebbe anche definirlo teppista, anche se si tratta di una "modifica" facilmente reversibile) ha applicato un led rosso all'occhio sinistro del monumento di Luigi Canina in piazza Santo Stefano. Il risultato? Lo sguardo dell'illustre casalese assomiglia in modo particolarmente inquietante a quello del cyborg Terminator, interpretato da Arnold Schwarzenegger nella saga di James Cameron.