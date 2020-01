Il trekking dell'ultimo dell'anno in Valcerrina

CERRINA - Si è concluso il 2019 di Cammini DiVini & Nordic walking Valcerrina. L'ultima iniziativa in occasione di San Silvestro ha avuto luogo nel territorio di Cerrina, in frazione Montaldo, con un’escursione tra i boschi iniziata al’imbrunire e continuata fino all’ora di cena. Ora lo sguardo è al prossimo appuntamento, in programma all’Epifania a Piancerreto per la Camminata della Befana.