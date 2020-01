In 160 per il Cammino della Befana in Valcerrina

CERRINA - Inizia sotto i migliori auspici la stagione 2020 per le escursioni in Monferrato ed in particolare in Valcerrina, la quarta edizione del Cammino della Befana organizzato da Cammini DiVini ha visto la partecipazione di oltre 160 camminatori che si sono presentati nel caratteristico borgo di Piancerreto nel comune di Cerrina. Da segnalare la presenza di molte persone che provenendo da altre provincie hanno scoperto per la prima volta le bellezze del territorio, manifestando l’intenzione di tornare quanto prima a visitare altri angoli di Monferrato.