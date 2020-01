Leardi reporter: studenti all'opera per foto e video

CASALE - Sono giovani, motivati, con la loro macchina fotografica e la videocamera documentano i momenti più significativi della vita d’Istituto e collaborano attivamente a progettare una strategia di comunicazione efficace a partire dalla multimedialità. Questo è “Leardi reporter”, il progetto per i percorsi Pcto del corso Grafica e comunicazione che è stato attivato in via sperimentale lo scorso anno e ulteriormente arricchito di contenuti nel corso del corrente anno scolastico.

Si tratta di un “service” per l’intero Istituto Leardi: un gruppo di studenti delle classi 4aA, 4aB e 5aB Grafico che, coordinati dai professori Francesca Agate e IlenioCeloria, si rendono disponibili, in orario curricolare ed extracurricolare, per effettuare le fotografie e le riprese richieste e, al contempo, migliorano le proprie abilità con la strumentazione tecnica.

Qualche esempio? Il convegno di inaugurazione del Liceo artistico “Angelo Morbelli”, eventi legati al Festival della virtù civica – Premio “Luisa Minazzi”, le “giornate Fai” (con la presenza dei reporter in tutti i beni aperti dalle guide del Leardi), “Ita.c.à. Monferrato”.

Gli studenti partecipanti sono Matteo Beltramo, Elia Deregibus, Martina Manuti e Giorgia Vallarin di 4Bgr, Arianna Porzio, Valeria Tigano, Anastasia Proca e Giorgia Starno di 4Agr, Beatrice Allera, Chiara Deandrea e Ilaria Vedovello di 5Bgr.