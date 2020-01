Nel weekend torna il Mercatino Antiquario

CASALE - Sabato 11 e Domenica 12 Gennaio torna Il Mercatino dell’antiquariato di Casale Monferrato, con la prima edizione prevista per il 2020. Come di consueto, i visitatori potranno destreggiarsi tra i banchi degli espositori, che già dalle prime ore del mattino andranno ad animare il Mercato Pavia e parte di Piazza Castello, incorniciando il Mercatino tra le sponde del Po e il Castello dei Paleologi. Domenica farà come da tradizione ritorno anche il Farmer Market, con i suoi squisiti (e salutari) prodotti a Km0, portando il meglio della tradizione monferrina a portata di mano di ogni visitatore.