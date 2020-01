Leardi, open day tra teatro e musica

CASALE - Ritornano, sabato 11 e domenica 12 gennaio, le iniziative di orientamento scolastico dell’Istituto Superiore “Leardi”. I due giorni di open day, dalle ore 15 alle ore 18, saranno un’occasione utile per scoprire le specificità delL'istituto, l’ampia offerta formativa e gli sbocchi lavorativi al termine del percorso superiore: docenti e studenti saranno a disposizione per soddisfare le curiosità delle famiglie sul percorso di Liceo artistico “Angelo Morbelli”, indirizzo «audiovisivo-multimediale», e sui quattro corsi di indirizzo Tecnico: “Amministrazione, Finanza e Marketing” (ex ragionieri); Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometri); “Grafica e comunicazione”; “Turismo”. Apertura straordinaria anche per il plesso “Luparia” di San Martino di Rosignano: l’Istituto sarà aperto domenica 12 gennaio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, per presentare l’offerta formativa relativa al corso “Agraria, agroalimentare e agroindustria”.

Sabato 11 gennaio alle ore 18, presso l’Aula Magna del “Leardi” si terrà la rappresentazione teatrale “Lo sguardo oltre la tela”, a cura del Collettivo Teatrale. Nel pomeriggio di domenica 12, invece, verrà proiettato il mediometraggio “Dietro il volto”, scritto, diretto e realizzato con la collaborazione di studenti del “Leardi” nel quadro dell’azione didattica “Dreamschool”. A cimentarsi nell’opera cinematografica, al termine dello scorso anno scolastico, moltissimi alunni d’Istituto, tra cui gli studenti Martina Benci, Beatrice Bellentani e Chiara Deandrea del corso Grafica e comunicazione, Irene Manca del corso Amministrazione, Finanza e Marketing, Matteo Passarotto del corso Turismo. Gli allievi sono stati coordinati nelle operazioni di produzione e di postproduzione dai videomaker Alessandro Azzarito e Stefano Viale Marchino, mentre hanno seguito seminari preliminari professionalizzanti tenuti dal direttore di produzione Luca Deandrea.