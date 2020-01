Weekend tra i monumenti con "Casale Città Aperta"

CASALE - Primo appuntamento dell’anno per Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato: seconda domenica del mese e sabato precedente.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio saranno visitabili: la Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico (entrambe dalle ore 15 alle 17.30), la chiesa di Santa Caterina (parzialmente visitabile causa lavori di restauro, con orario 10 – 18) la Torre Civica e la chiesa di San Michele (entrambi con il seguente orario: sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30); il Teatro Municipale, causa svolgimento spettacolo, sarà visitabile solo domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; il Castello sarà aperto per la visita gratuita alla mostra White in Christmas, sia sabato sia domenica con orario 10 – 13 e 15 – 19.

Domenica, alle ore 15 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà inoltre partecipare a una passeggiata in centro città con l’accompagnamento gratuito dell’Associazione Orizzonte Casale alla scoperta dei tesori artistici e architettonici casalesi.

Continua l’offerta dell’ingresso gratuito al Museo Civico (sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). Situato nell’ex Convento di Santa Croce, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture), la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza; sono esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale) e la mostra Carlo Vidua una vita in viaggio. Dal Monferrato all’estremo Oriente con l’esposizione degli straordinari oggetti, libri e documenti raccolti dal viaggiatore monferrino all’inizio dell’Ottocento.

Il Tesoro del Duomo (Sacrestia Aperta) e i sottotetti della Cattedrale resteranno chiusi sia a gennaio sia a febbraio, ma nel matroneo della Cattedrale è visitabile la mostra 2019: a chi l’Annuncio dell’Angelo, con opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Morbelli e dalla Grafica e Comunicazione dell'Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato.

Saranno chiusi anche la Sinagoga e Musei Ebraici che riapriranno l’ultima domenica del mese.