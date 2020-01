Casale, trasferta amara. Vince la Lavagnese

LAVAGNA - Trasferta ligure avara di soddisfazioni per il Casale, battuto 1-0 sul terreno della Lavagnese. Una sconfitta che pesa, con i nerostellati che sprecano molto (compreso un rigore) e che vengono puniti nel finale. Di Renzo e Lamesta, in avvio, creano due ottime chance, anche se l'occasione migliore arriva poco prima della mezz'ora, quando proprio Di Renzo prima si procura e poi fallisce il penalty che avrebbe potuto cambiare il volto della gara. Bravissimo, nella circostanza, l'estremo difensore avversario Scatolini, peraltro ex Casale. Nella ripresa Di Lernia si avvicina al vantaggio, ma anche la Lavagnese sale di tono e comincia a rendersi pericolosa, con Tarlev miracoloso nel negare a Tripoli la gioia del gol. Si tratta di un campanello d'allarme che il Casale ignora, perchè a cinque minuti dal termine i padroni di casa segnano la rete che decide il match: su azione d'angolo, Cantatore anticipa tutti e realizza il definitivo 1-0. Al Casale non restano che le recriminazioni.

Lavagnese 1

Casale 0

Rete: st 40' Cantatore

Lavagnese: Scatolini, L. Oneto, Casagrande, Avellino, Bacigalupo, Perasso, Romanengo, E. Oneto, Tripoli (25' st Basso), Cantatore. A disp. Nassano, Di Vittorio, Queirolo, Bagnato, Di Lisi, Mannucci, Bonaventura, Basso. All. Nucera

Casale: Tarlev, Bianco, Fabbri, Todisco (25' st Vecchierelli), Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Di Renzo, Di Lernia (44' st Cappai), Lamesta (25' st El Khayari). A disp. Hoxha, Pisanello, Mullici, Vecchierelli, Provera, Sadouk, El Khayari, Cappai, A. Buglio. All. F. Buglio

Arbitro: Marchioni di Rieti

Note: espulso il tecnico Buglio al 30' st per proteste. Ammoniti Fabbri e Poesio