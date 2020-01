Sacro Cuore: open day giovedì e sabato

CASALE - Tornano gli appuntamenti di Open Day al Sacro Cuore International School che, in settimana, aprirà le porte alle famiglie per far conoscere l’offerta formativa e gli spazi dello storico polo educativo casalese, situato in Viale Ottavio Marchino 131. Dedito anche all’impulso nell’apprendimento delle lingue straniere e all’attenzione formativa verso lo sport, il Sacro Cuore International School terrà il suo Open Day giovedì prossimo 16 gennaio, dalle 10 alle 11.15, per la Scuola dell’Infanzia, e dalle 15.30 alle 16.30 per le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado. Sabato 18 gennaio altro appuntamento con l’Open Day, dalle ore 10 alle 12. Durante i momenti di Open Day saranno attivi i laboratori dei ragazzi delle varie classi e si potrà assistere alle lezioni e visionare gli spazi della scuola.