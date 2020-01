For.Al di Casale: sabato l'open day

CASALE - Sabato 18 gennaio c'è l'open day al For.Al di Casale, dalle ore 14 alle ore 18. Un pomeriggio dedicato all’incontro con i futuri allievi e le loro famiglie per la presentazione dei corsi “Operatore ai servizi d’impresa ” e “Operatore del benessere -acconciatura”. Il personale dell’Agenzia e gli attuali allievi saranno a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie e per far visitare l’agenzia con i laboratori di informatica, esposizione e i nuovi locali dedicati all’acconciatura dove si svolgono le attività pratiche previste dai percorsi.

L’agenzia è aperta anche ad adulti ed aziende per informazioni sui corsi Addetto Vendite, Formazione al Lavoro e Oss (che potrebbe partire a brevissimo) e su percorsi di Formazione Continua Individuale, di aggiornamento e personalizzati.