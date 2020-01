Rifiuti speciali nella cava di Moleto: 86enne denunciato

OTTIGLIO - I Carabinieri di Ottiglio hanno denunciato un 44enne ottigliese, disoccupato e senza precedenti, per abbandono di rifiuti non autorizzato. L'uomo, nonostante fosse stato destinatario di due sanzioni per violazioni ambientali a maggio 2019, non ha ottemperato all'ordinanza di smaltimento di due veicoli in stato di abbandono all'interno di una proprietà in affitto.

Gli stessi Carabinieri hanno denunciato un 86enne di Casale per aver abbandonato rifiuti inerti speciali all'interno dell'ex cava di tufo di Moleto (Ottiglio).