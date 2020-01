Alpini: l'assemblea generale della sezione di Casale a febbraio

CASALE - Il 23 febbraio si terrà l'assemblea generale della Sezione Casalese dell'Associazione Nazionale Alpini.

Gli appuntamenti più significativi dei primi due mesi dell’anno vedranno per domenica 9 febbraio l’assemblea dell’Unità di Protezione Civile che nel corso della mattinata dibatterà il nuovo assetto organizzativo che a seguito dei nuovi impegni assunti dall’Alpino Mauro Barbano in ambito Regionale: il Presidente della Sezione Gianni Ravera ha ridisegnato la piramide organizzativa attribuendo incarichi in virtù dei settori operativi.

L’altro appuntamento di assoluto interesse e valore associativo, è quello - già citato - previsto per domenica 23 febbraio dove si riuniranno gli organi dirigenti e tutti i soci per l’Assemblea Ordinaria, nel corso della quale si procederà al rinnovo parziale del Cds ed all’approvazione delle relazioni per l’anno 2019.