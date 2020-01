Novese e Sexadium, pari d'autore e la Luese saluta il gruppo

LU MONFERRATO - La Luese saluta il gruppo e parte in fuga: il pareggio nella sfida del “Girardengo” fra le dirette inseguitrici permette ai ragazzi di Sciacca di staccare di quattro punti il Sexadium e di cinque la Novese battendo al termine di una vera battaglia lo Spinetta Marengo per 4-3 grazie ad una doppietta di Arfuso e una rete di Bisio, mentre per gli avversari sono andati a segno Caruso, Seidykhan e Kutra.

A Novi, come detto, l’1-1 finale è frutto di due reti nel giro di un minuto e proprio dai due giocatori da cui ci si attendeva di più in questa partita: Michele Dell’Aira porta avanti gli ospiti al 26’ della ripresa, Valerio Motta risponde un giro di orologio più tardi. La Don Bosco Asti bissa il successo dell’andata ed espugna con le reti di Cinello e Ganiyu il campo del San Giuliano Nuovo a segno con il solo Pasino, il Solero sorprende la Pozzolese e capitalizza al meglio la rete di Antonio Camarchio per strappare tre punti così come il Felizzano che ferma il Tassarolo piegato solo da un’autorete di Cazzulo.

Dietro pareggiano due delle tre gare rimanenti: Fulvius e Canottieri si dividono la posta 1-1 grazie alle reti rispettivamente di Galia e Fofana, mentre una doppietta di Vescovi dal dischetto vale il 2-2 del Monferrato a Costigliole. Completa la giornata il 4-1 del Calliano sul Cortemilia nella sfida fra squadre fuori dalla nostra provincia.

Nel girone B si ferma lo Stay O'Party con la Chiavazzese che restituisce ai casalesi lo 'sgarbo' dell'andata: il 2-3 esterno porta la firma di Mihaila autore di una tripletta mentre Micillo si ferma a quota due; cade anche la Junior Pontestura che a Palazzolo viene trafitta dal gol di Perazzo ad inizio ripresa e non riesce più a raddrizzare l'incontro.



