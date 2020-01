Pizzerie, la festa dopo 11 minuti di recupero. Garbagna protesta

ALESSANDRIA - La festa e le polemiche. Pizzerie Riunite-Garbagna termina 2-1 per i padroni di casa con il gol decisivo che arriva 11 minuti dopo il 90':. la squadra di Giannini festeggia tre punti pesanti grazie alle reti di Giulio Giordano e di Guglielmi, ma gli ospiti protestano per un recupero ritenuto troppo lungo. Bene il Villaromagnano, che grazie alla doppietta di Felisari batte 2-1 il Lerma, benissimo il Predosa, che con il tris di Graffeo piega 3-0 il Sardigliano e avanza in graduatoria. Un acuto di Cabella permette alla Vignolese di battere 1-0 Valmilana, mentre Toure e Pavoli sono i marcatori dello Stazzano, capace di regolare 2-0 l'Aurora Pontecurone. Vince l'Audax, 3-2 contro Tiger Novi (bis di Grillo e Vizdoaga), successo di cemento per i Boys Ovada, 2-1 a San Giuliano Vecchio grazie a Vaccarello e Di Gregorio. A Pivetta non basta Amellal.

Nel girone di Asti, l'Ozzano Ronzonese supera 3-2 il Castelletto e ringrazia Galzignato (doppietta) e Bet, mentre il Bergamasco completa il sorpasso sull'Annonese (2-1) in virtù del rigore di Callegaro e del guizzo del solito Manfrinati. 2-2 tra Europa Bevingros e Montiglio (non bastano Bencaga e Hicham), 4-1 del Bistagno ai danni del Castelnuovo (tripletta di Troni, rete di Vitale), perde lo Sporting 2015 (4-1 contro Mombercelli).

3 Gir Al:

Predosa - Sardigliano 3-0

San Giuliano Vecchio - Boys Calcio 1-2

Stazzano - Aurora Pontecurone 2-0

Tiger Novi - Audax Orione 2-3

Vignolese - Valmilana 1-0

Villaromagnano - Lerma 2-1

Pizzerie - Garbagna 2-1

3 Gir At:

Bergamasco - Annonese 2-1

Bistagno Valle Bormida - Castelnuovo 4-1

Europa Bevingros - Montiglio 2-2

Ozzano Ronzonese - Castelletto 3-2

Sporting 2015 - Mombercelli 1-4