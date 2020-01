Riboldi rinuncia alla carica di vicepresidente: sarà delegato ai lavori pubblici

ALESSANDRIA - Il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi è il nuovo delegato ai lavori pubblici della Provincia di Alessandria. Nell'assumere la carica il politico casalese rinuncia alla carica di Vice Presidente della Provincia: «Sono felice di amplificare il mio impegno per il territorio assumendo la delega ai Lavori Pubblici della Provincia di Alessandria. Materia indifferibile e indispensabile per lo sviluppo economico della nostra comunità. Per questo motivo, rinunciando all’importante incarico di Vicepresidente, nel quale il Presidente Gianfranco Baldi appena eletto mi aveva scelto e che ho cercato di onorare al meglio negli ultimi tre anni, da oggi mi occuperò di strade, ponti, viadotti, miglioramento dei collegamenti e della delicata questione banda larga, rinnovando il mio impegno e la mia disponibilità a tutti i Sindaci, amministratori e cittadini del nostro territorio provinciale. Ringrazio, in questa sede, per la fiducia dimostratami prima e adesso il Presidente Baldi e le forze del centro destra, in primis Riccardo Molinari, per il sostegno concreto di questi anni».